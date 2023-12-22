«Фармстандарт» запустит производство локализованных препаратов от Pfizer в 2024 году

Pfizer и «Фармстандарт» продолжают работу в рамках соглашения, заключенного в 2020 году. Согласно договоренностям, в 2024 году российский производитель локализует на своем заводе четыре препарата, которые все еще защищены патентами.

«Фармстандарт» во второй половине 2024 года выпустит первые коммерческие серии акситиниба, палбоциклиба, бозутиниба и кризотиниба от Pfizer, производство которых локализовано на заводе компании в Республике Башкортостан («Фармстандарт-УфаВИТА» ). Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании. Все четыре препарата находятся под патентной защитой и входят в Перечень ЖНВЛП.

Компании подписали соглашение о контрактном производстве препаратов для лечения рака молочной железы, легкого и почки, а также хронического миелолейкоза в 2020 году.