Суд снова рассмотрит иск Pfizer к Роспатенту из-за решения вокруг тофацитиниба

Pfizer в суде пытается отстоять патент на молекулу тофацитиниба. Ранее Роспатент признал его недействительным после возражения «ПСК Фармы». Изначально иск не удовлетворили, но теперь его направили на новое рассмотрение.

Суд по интеллектуальным правам направил на новое рассмотрение иск Pfizer, в котором компания пытается отстоять действие своего патента на тофацитиниб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Речь о евразийском патенте № 006227 на группу изобретений «Соединения пирроло[2,3-D]пиримидина». Он защищает молекулу тофацитиниба. Этот препарат Pfizer выпускает под брендом «Яквинус». Федеральная служба по интеллектуальной собственности аннулировала действие патента на территории России по возражению компании «ПСК Фарма», теперь Pfizer пытается оспорить это решение в суде.

Еще в июле 2020 года зарубежный производитель обратился в суд с требованием запретить ввод в оборот дженерик компании «ПСК Фарма» под брендом «Тофара». Препарат еще не был зарегистрирован, и Pfizer утверждала, что отечественный производитель использует в нем патент № 006227. Спустя полтора года суд частично удовлетворил иск и ввел запрет на ввод российского препарата в оборот до окончания срока действия патента — 25 ноября 2025 года.

В ответ «ПСК Фарма» подала возражение против выдачи патента № 006227, в результате чего в мае 2022 года он был аннулирован. Затем компания через суд добилась отмены запрета на ввод «Тофары».

Тогда Pfizer обратилась в суд, чтобы отменить решение Роспатента. В июле 2023 года суд отказал Pfizer в требованиях. Затем компания направила кассационную жалобу, и уже кассация отменила решение первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение.

В 2022 и 2023 годах Роспатент также по возражениям, поданным «ПСК Фарма», отменил действие двух других патентов Pfizer на тофацитиниб: № 2315052 на группу изобретений «Кристаллическая форма моноцитрата 3-{(3R,4R)-4-метил-3-[метил-(7Нпирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино]пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрила и ее применение» и № 012666 на группу изобретений «Оптическое разделение (1-бензил-4-метилпиперидин-3-ил) метиламина и его применение для получения производных пирроло 2,3-пиримидина в качестве ингибиторов протеинкиназы».

Фото: Tingey Injury Law Firm/unsplash.com

Маргарита Грошева

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