FDA одобрило первый тест для определения предрасположенности к опиоидной зависимости

FDA одобрило первый тест для определения генетической предрасположенности человека к развитию расстройств, связанных с употреблением опиоидов. Тест могут проводить только медицинские работники, берущие у пациентов мазок с внутренней стороны щеки.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило первый тест для выявления повышенного риска развития расстройства, связанного с употреблением опиоидов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Тест под торговым наименованием AvertD был разработан частной американской компанией AutoGenomics, занимающейся разработками в области молекулярной диагностики. Чтобы определить генетический риск развития опиоидной зависимости, медицинский работник должен взять мазок с внутренней стороны щеки пациента. На основе образца ДНК AvertD определяет наличие у человека 15 генетических маркеров повышенного риска развития опиоидных расстройств.