Темп легализации рынка ЛП станет критерием для оценки эффективности работы госорганов по маркировке

Правительство РФ обновило список критериев для оценки эффективности работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. В частности, за Росздравнадзором теперь закреплена задача по отслеживанию темпа легализации рынка лекарств.

Распоряжение № 3695-р от 16 декабря 2023 года опубликовано на портале правовой информации, оно вносит изменения в распоряжение № 345-р от 15 февраля 2023 года. Перечень показателей дополнен разделом «Лекарственные препараты для медицинского применения». Согласно документу, Росздравнадзор будет следить за нарушениями по выводу лекарств с истекшим сроком годности, кроме выбытия по причине уничтожения. Нарушение – это каждая единица такой продукции.

Также Росздравнадзор обязан фиксировать снижение оборота заблокированных серий препаратов, не отвечающих требованиям к качеству. Такие данные содержатся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Еще один показатель эффективности – доля маркированных препаратов, заблокированных к обороту в системе маркировки в связи с приостановлением у игрока рынка лицензии на фармдеятельность. В этом случае ведомство будет контролировать количество таких лекарств по сравнению с общим числом препаратов на балансе организации.

В августе 2023 года правительство также обновило перечень. Ответственным за мониторинг процессов в сфере маркировки БАД был установлен Роспотребнадзор, а в области средств реабилитации, в частности кресел-колясок, – Минтруд РФ.

gxpnews