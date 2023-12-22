Минздрав отозвал регудостоверение на датский ЛП «Новоэйт» от гемофилии А

Минздрав РФ принял решение об отмене регистрационного удостоверения препарата «Новоэйт» (туроктоког альфа), которое было выдано в 2016 году датской Novo Nordisk. Основанием стало заявление ООО «Ново Нордиск».

Туроктоког альфа – гемостатическое средство, фактор свертывания крови VIII. Назначается для лечения и профилактики кровотечений при гемофилии А. В России «Новоэйт» был единственным зарегистрированным препаратом с таким действующим веществом.

Напомним: весной 2023 года российская Biocad получила разрешение на проведение клинических испытаний генотерапевтического средства против гемофилии А. В компании надеются, что для восстановления нормальной свертываемости крови потребуется однократное введение препарата с промежутком в несколько лет. На разработку ушло не менее 1 млрд рублей.

gxpnews