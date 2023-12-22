«Ростех» выделит 45 млн рублей на разработку бионического протеза стопы

«Ростех» выделит ЦНИТИ «Техномаш» Объединенной приборостроительной корпорации грант на разработку пневмогидравлического протеза стопы человека, управляемого с помощью процессора. По замыслу разработчиков, изделие позволит пациентам ходить по пересеченной лестнице, а также быстро и комфортно подниматься по лестнице. Проект стал одним из 13 победителей программы «Вектор». Общий бюджет программы составляет 230 млн рублей, ЦНИТИ «Техномаш» получит 45 млн рублей.
Аналогичные протезы, присутствующие на российском рынке, как правило, поставляются из-за рубежа. Они отличаются высокой ценой и дороги в обслуживании. Разработка ЦНИТИ «Техномаш», как заявляют в компании, легче и дешевле европейского аналога, адаптирована к российскому климату и имеет более привлекательную стоимость обслуживания за счет локализации производства в России.
Проект стал одним из 13 победителей программы «Вектор», нацеленной на развитие гражданских проектов в контуре госкорпорации «Ростех». Общий бюджет программы составляет 230 млн рублей, из которых «Техномашу» достались 45 млн рублей.
Это не первый проект в области технических средств реабилитации, который реализует ЦНИТИ. В 2021 году предприятие начало партнерство с разработчиком и производителем протезов из Сколково – компанией «Моторика». По соглашению, заключенному с предприятием, «Техномаш» с 2021 года собирал узлы для бионического протеза кисти INDY с единственным жестом по сжатию и расжатию кисти – части протеза INDY, состоящего из электромотора, привода, зубчатого колеса, металлической рамы и пальцев.
С ноября 2022 года в ЦНИТИ «Техномаш» освоили производство узлов для многохватной модели Manifesto, которая обладает набором уникальных жестов за счет работы каждого пальца отдельно.
Источник: «Ростех»
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