«Ростех» выделит 45 млн рублей на разработку бионического протеза стопы

Аналогичные протезы, присутствующие на российском рынке, как правило, поставляются из-за рубежа. Они отличаются высокой ценой и дороги в обслуживании. Разработка ЦНИТИ «Техномаш», как заявляют в компании, легче и дешевле европейского аналога, адаптирована к российскому климату и имеет более привлекательную стоимость обслуживания за счет локализации производства в России.

Проект стал одним из 13 победителей программы «Вектор», нацеленной на развитие гражданских проектов в контуре госкорпорации «Ростех». Общий бюджет программы составляет 230 млн рублей, из которых «Техномашу» достались 45 млн рублей.

Это не первый проект в области технических средств реабилитации, который реализует ЦНИТИ. В 2021 году предприятие начало партнерство с разработчиком и производителем протезов из Сколково – компанией «Моторика». По соглашению, заключенному с предприятием, «Техномаш» с 2021 года собирал узлы для бионического протеза кисти INDY с единственным жестом по сжатию и расжатию кисти – части протеза INDY, состоящего из электромотора, привода, зубчатого колеса, металлической рамы и пальцев.

С ноября 2022 года в ЦНИТИ «Техномаш» освоили производство узлов для многохватной модели Manifesto, которая обладает набором уникальных жестов за счет работы каждого пальца отдельно.