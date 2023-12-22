В РФ восстановят выпуск субстанции для ЛП против лейкоза «Аспарагиназа»

Омутнинская фармацевтическая фабрика в Кировской области в 2024 году начнет выпуск фармсубстанции для ЛП против лейкоза «Аспарагиназа» (эрвиназа). Об этом первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

«Со своим индустриальным партнером – компанией „Ирвин 2” – в течение следующего года восстановит производство субстанции для „Аспарагиназы”. Деньги на клинику найдены, это будут частные ресурсы. И Минздрав пошел на ускоренную регистрацию», – заявил он, уточнив, что речь идет о второй половине следующего года.

На необходимость восстановления производства субстанции обратили внимание в Госдуме в 2021 году. По словам детских онкологов, «Аспарагиназа» на основе российской субстанции не получила регистрационного продления, тогда как доступный и содержащий одну из иностранных субстанций препарат уступает в эффективности при лечении лимфобластной лейкемии. По мнению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, причина кроется в непрозрачности регламентов в области регистрации лекарств для онкобольных.

Ранее сообщалось, что в Канаде возник дефицит «Аспарагиназы». По данным Канадской ассоциации фармацевтов, с нехваткой лекарств в стране сталкивается четверть населения, ежегодно об этом поступает более 2000 сообщений.

gxpnews