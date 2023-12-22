Жительнице Дании возместят утрату 90% работоспособности из-за вакцины AstraZeneca

Правительство Дании выплатит местной жительнице 11 млн крон ($1,6 млн) в качестве компенсации за побочные эффекты вакцинации против COVID-19, которая была проведена препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на датское профсоюзное издание FOA.

Среди побочных эффектов у 32-летней женщины: постоянная головная боль, невнимательность, хроническая усталость. Уточняется, что ее принудили пройти вакцинацию, и препарат ей ввели за несколько дней до того, как введенный ей препарат был запрещен к использованию из-за выявленных побочных эффектов.

В результате, согласно заключению организации «Экономическое страхование рынка труда», она была признана утратившей 90% работоспособности. Размер компенсации соответствует той сумме, которую, согласно расчетам, пострадавшая могла бы заработать к наступлению пенсионного возраста.

Ранее против британско-шведской компании подали иски два жителя Великобритании. Один из них обвинил AstraZeneca в смерти своей жены, а второй — в развитии осложнения в виде тромбоцитопении после вакцинации ее препаратом. Это состояние может привести к летальному исходу. По данным юридической фирмы Hausfeld, к юристам обратились еще 40 человек или семей, переживших утрату из-за вакцинации.

gxpnews