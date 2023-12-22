Суд не признал патентные права CureVac на мРНК-вакцину от COVID-19

Cуд не признал действительным патент CureVac на мРНК-вакцину от коронавируса. Производитель пытался отсудить интеллектуальные права на препарат у BioNTech и Pfizer. Компания намерена обжаловать это решение.

Федеральный патентный суд Германии признал недействительным патент CureVac на мРНК-вакцину от COVID-19. Об этом говорится в заявлении немецкой компании, пытавшейся отсудить интеллектуальные права на препарат у BioNTech и Pfizer.

Стоимость акций CureVac упала более чем на 40% после вынесения судебного решения. Компания сообщила, что намерена обжаловать его в Верховном суде.