RNC Pharma опубликовала TOP25 дистрибьюторов по итогам трех кварталов

RNC Pharma представила рейтинг российских дистрибьюторов по итогам I—III кварталов 2023 года. Аналитики считают, что оптовый рынок вступает в очередной период ужесточения условий работы с ритейлом.
Ключевым событием уходящего года в оптовом сегменте российского фармрынка стало прекращение работы сразу трех заметных игроков, которые в сумме занимали более 3% рынка. Сам по себе факт не уникальный, но проблема в том, что этими тремя компаниями дело может и не ограничиться, считают аналитики RNC Pharma. Условия работы поставщиков с оптом в прошлом году серьезно ужесточились, а доступность кредитных ресурсов снижается. В декабре Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку, причем за год она выросла более чем вдвое.
Едва ли данная ситуация будет способствовать либерализации отношений производителей с дистрибьюторами. Тем более, что в рознице тоже наметились тревожные тенденции, на рынке ощущаются признаки деградации розничной инфраструктуры, которая пока выражается в замедлении темпов развития. Однако ситуация уже близка к той грани, после которой число аптек на рынке начнет сокращаться.
Здесь при этом важны не только количественные, но и качественные характеристики, если вместо трех небольших аптек откроется одна крупная и очень эффективная, для оптовых партнеров это ознаменует только сокращение рисков. Но вряд ли подобный сценарий будет осуществим в большинстве высвобождающихся локаций, полагают в RNC Pharma. Поскольку предоставление товарных кредитов рознице становится только дороже, то неизбежно придется ужесточать условия работы, а также таргетировать их, опираясь на более-менее стандартный набор критериев. Причем это не какие-то новшества, речь идет о многократно опробованных инструментах, вопрос только в том, что мы вступаем в очередной период ужесточения отношений между оптом и розницей, утверждают аналитики.
При этом если раньше фармрозница зависела по большей части только от активности платежеспособного спроса и структуры заболеваемости, то сейчас ритейл испытывает серьезное давление со стороны маркетплейсов. И хотя в текущей регуляторной парадигме последние едва ли смогут претендовать на лекарственный ассортимент, все, что касается парафармацевтики, они стараются развивать максимальными темпами. Пока, даже при условии динамики в онлайн по основным нелекарственным товарам на уровне десятков процентов, речь идет о потерях порядка 0,2—0,6 млрд руб. на конкурентную группу в год. Например, на рынке глюкометров и тест-полосок канал e-com за первые 11 месяцев 2023 года «вытащил» у представителей офлайн выручку порядка 640 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС).
Пока речь о суммах для российской фармрозницы относительно небольших, но уже в ближайшие годы разговор пойдет о миллиардах рублей. Так что годовые потери выручки по категории нелекарственной продукции могут исчисляться не десятками, как сейчас, а сотнями миллиардов в год, естественно, в этих условиях экономика аптек окажется уже совсем другой.
В текущем году для оптового рынка также была характерна тенденция сокращения уровня концентрации, общая доля в TOP25 уменьшилась относительно I—III кварталов 2022 года на 2,1%, причем основные потери понесли компании с 6-го по 15-е места. Из них минимумы в основном были характерны для компаний, ориентированных на госсектор, причины этой динамики вполне понятны. Причем в обозримом будущем подобных игроков может ждать интересное новшество. В уходящем году представители разных госструктур активно продвигали идею необходимости максимальной централизации региональных закупок. Развитие данной инициативы неизбежно приведет к изменению парадигмы работы дистрибьюторов в регионах и перераспределению ролей отдельных компаний на оптовом рынке, считают в RNC Pharma.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—III кварталов 2023 года
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|1—3 кв. 2023 г.
|1—3 кв. 2022 г.
|1
|Протек
|Москва
|12,3
|11,5
|2
|Пульс*
|Химки
|11,4
|11,8
|3
|Катрен
|Новосибирск
|10,5
|11,2
|4
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|6,2
|5,7
|5
|БСС
|Санкт-Петербург
|3,8
|4,1
|6
|Р-Фарм
|Москва
|3,6
|5,6
|7
|Фармкомплект
|Нижний Новгород
|2,9
|3,2
|8
|Ирвин 2
|Москва
|2,4
|2,4
|9
|Медэкспорт*
|Омск
|1,8
|1,0
|10
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,7
|1,6
|11
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,4
|1,5
|12
|Фармимэкс*
|Москва
|1,3
|1,4
|13
|АСФАДИС
|Москва
|1,2
|1,2
|14
|Ланцет
|Москва
|1,0
|1,5
|15
|Нижегородская областная фармация*
|Нижний Новгород
|0,9
|0,6
|16
|Фармстор
|Москва
|0,6
|0,7
|17
|Евросервис
|Москва
|0,6
|0,4
|18
|Северо-запад
|Санкт-Петербург
|0,6
|0,7
|19
|Здравсервис
|Тула
|0,6
|0,9
|20
|Медипал-Онко*
|Москва
|0,6
|0,7
|21
|Интерлек
|Москва
|0,4
|0,3
|22
|Фармацевт*
|Ростов-на-Дону
|0,4
|0,3
|23
|Витта компани
|Москва
|0,3
|0,3
|24
|Таттехмедфарм*
|Казань
|0,3
|0,2
|25
|Областной аптечный склад*
|Челябинск
|0,2
|0,3
|* Экспертная оценка.
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Фото: Freepik
Артем Косенок
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