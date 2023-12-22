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RNC Pharma опубликовала TOP25 дистрибьюторов по итогам трех кварталов

RNC Pharma представила рейтинг российских дистрибьюторов по итогам I—III кварталов 2023 года. Аналитики считают, что оптовый рынок вступает в очередной период ужесточения условий работы с ритейлом.

Ключевым событием уходящего года в оптовом сегменте российского фармрынка стало прекращение работы сразу трех заметных игроков, которые в сумме занимали более 3% рынка. Сам по себе факт не уникальный, но проблема в том, что этими тремя компаниями дело может и не ограничиться, считают аналитики RNC Pharma. Условия работы поставщиков с оптом в прошлом году серьезно ужесточились, а доступность кредитных ресурсов снижается. В декабре Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку, причем за год она выросла более чем вдвое.

Едва ли данная ситуация будет способствовать либерализации отношений производителей с дистрибьюторами. Тем более, что в рознице тоже наметились тревожные тенденции, на рынке ощущаются признаки деградации розничной инфраструктуры, которая пока выражается в замедлении темпов развития. Однако ситуация уже близка к той грани, после которой число аптек на рынке начнет сокращаться.

Здесь при этом важны не только количественные, но и качественные характеристики, если вместо трех небольших аптек откроется одна крупная и очень эффективная, для оптовых партнеров это ознаменует только сокращение рисков. Но вряд ли подобный сценарий будет осуществим в большинстве высвобождающихся локаций, полагают в RNC Pharma. Поскольку предоставление товарных кредитов рознице становится только дороже, то неизбежно придется ужесточать условия работы, а также таргетировать их, опираясь на более-менее стандартный набор критериев. Причем это не какие-то новшества, речь идет о многократно опробованных инструментах, вопрос только в том, что мы вступаем в очередной период ужесточения отношений между оптом и розницей, утверждают аналитики.

При этом если раньше фармрозница зависела по большей части только от активности платежеспособного спроса и структуры заболеваемости, то сейчас ритейл испытывает серьезное давление со стороны маркетплейсов. И хотя в текущей регуляторной парадигме последние едва ли смогут претендовать на лекарственный ассортимент, все, что касается парафармацевтики, они стараются развивать максимальными темпами. Пока, даже при условии динамики в онлайн по основным нелекарственным товарам на уровне десятков процентов, речь идет о потерях порядка 0,2—0,6 млрд руб. на конкурентную группу в год. Например, на рынке глюкометров и тест-полосок канал e-com за первые 11 месяцев 2023 года «вытащил» у представителей офлайн выручку порядка 640 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС).

Пока речь о суммах для российской фармрозницы относительно небольших, но уже в ближайшие годы разговор пойдет о миллиардах рублей. Так что годовые потери выручки по категории нелекарственной продукции могут исчисляться не десятками, как сейчас, а сотнями миллиардов в год, естественно, в этих условиях экономика аптек окажется уже совсем другой.

В текущем году для оптового рынка также была характерна тенденция сокращения уровня концентрации, общая доля в TOP25 уменьшилась относительно I—III кварталов 2022 года на 2,1%, причем основные потери понесли компании с 6-го по 15-е места. Из них минимумы в основном были характерны для компаний, ориентированных на госсектор, причины этой динамики вполне понятны. Причем в обозримом будущем подобных игроков может ждать интересное новшество. В уходящем году представители разных госструктур активно продвигали идею необходимости максимальной централизации региональных закупок. Развитие данной инициативы неизбежно приведет к изменению парадигмы работы дистрибьюторов в регионах и перераспределению ролей отдельных компаний на оптовом рынке, считают в RNC Pharma.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—III кварталов 2023 года

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
1—3 кв. 2023 г. 1—3 кв. 2022 г.
1 Протек Москва 12,3 11,5
2 Пульс* Химки 11,4 11,8
3 Катрен Новосибирск 10,5 11,2
4 ФК Гранд Капитал Москва 6,2 5,7
5 БСС Санкт-Петербург 3,8 4,1
6 Р-Фарм Москва 3,6 5,6
7 Фармкомплект Нижний Новгород 2,9 3,2
8 Ирвин 2 Москва 2,4 2,4
9 Медэкспорт* Омск 1,8 1,0
10 Агроресурсы Кольцово 1,7 1,6
11 Авеста Фармацевтика Москва 1,4 1,5
12 Фармимэкс* Москва 1,3 1,4
13 АСФАДИС Москва 1,2 1,2
14 Ланцет Москва 1,0 1,5
15 Нижегородская областная фармация* Нижний Новгород 0,9 0,6
16 Фармстор Москва 0,6 0,7
17 Евросервис Москва 0,6 0,4
18 Северо-запад Санкт-Петербург 0,6 0,7
19 Здравсервис Тула 0,6 0,9
20 Медипал-Онко* Москва 0,6 0,7
21 Интерлек Москва 0,4 0,3
22 Фармацевт* Ростов-на-Дону 0,4 0,3
23 Витта компани Москва 0,3 0,3
24 Таттехмедфарм* Казань 0,3 0,2
25 Областной аптечный склад* Челябинск 0,2 0,3
* Экспертная оценка.
 Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

Фото: Freepik

Артем Косенок
pharmvestnik

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22 декабря, 2023 | Просмотров: 60