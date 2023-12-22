Sanofi прекратила исследования конъюгата антитело-лекарственное средство против НМРЛ

Препарат не имел расхождений по ранее заявленному профилю безопасности. Отмечается, что побочные эффекты от его приема проявлялись у пациентов реже, чем после доцетаксела. Участники исследования смогут продолжить принимать лекарственное средство Sanofi при получении соответствующей рекомендации от их лечащего врача.

Французский производитель продолжит изучать потенциал препарата от других видов раковых заболеваний.

Tusamitamab ravtansine – это конъюгат антитело-лекарственное средство, который нацелен на молекулу межклеточной адгезии, связанную с карциноэмбриональным антигеном 5 (CEACAM5), считающийся биомаркером злокачественных опухолей. Он доставляет в очаг опухоли цитотоксический препарат, нарушающий процессы роста и развития раковых клеток.

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Владимир Заболотских

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