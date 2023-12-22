Депутат Госдумы снова предложил помечать запрещенные для водителей лекарства

Депутат Госдумы вновь предложил наносить специальную маркировку на лекарства, запрещенные к употреблению за рулем. Ранее сами же депутаты уже отклонили аналогичный законопроект.

На упаковки лекарственных препаратов, прием которых опасен для последующего управления автомобилем, предложили наносить специальные отметки. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет RT со ссылкой на копию его письма на имя вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По мнению Хамзаева, многие водители плохо себе представляют опасность использования некоторых препаратов. Для повышения безопасности дорожного движения и улучшения информированности граждан депутат просит рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для упаковок медицинских препаратов.

Он предлагает размещать предупреждение на красном фоне, если после приема данного лекарства запрещено управление транспортным средством, предупреждение на оранжевом или желтом фоне, если управление транспортным средством после приема лекарства не рекомендуется ввиду возможных индивидуальных побочных эффектов.

В конце октября депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предполагал нанесение специальной отметки в инструкции препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Предполагалось, что они будут отмечаться дорожным знаком «Движение запрещено». Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в феврале 2020 года. С подобной инициативой выступил ряд депутатов от фракции ЛДПР. Они предложили наносить в инструкции к лекарствам, содержащим в своем составе наркотические и психотропные вещества, специальный запрещающий дорожный знак.

Фото: evgeniy3030/ru.123rf.com

Артем Косенок

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