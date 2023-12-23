Аналитический центр «ГИЛС и НП» назвал главные тенденции фармрынка за 10 месяцев 2023 года

В 2023 году рост доли отечественных препаратов в структуре фармацевтического рынка продолжился. Сейчас на российских производителей приходится 63,1% всех продаж в упаковках. Общий рынок показал рост в рублях, но снижение в натуральном выражении. Большей популярностью у россиян пользуются рецептурные лекарства – их доля в общей структуре уже порядка 70%. Производство тоже показало положительную динамику, хотя рост и замедлился по сравнению с прошлыми годами. Также в текущем году снизилась доля госзакупок, что может быть связано с постепенным улучшением ситуации с COVID-19, – препараты для лечения ковида занимали значительную часть бюджетного рынка лекарств. Этим же объясняется снижение продаж сегмента ЖНВЛП. Такие данные приводят специалисты аналитического центра «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ. О том, каковы тренды рынка лекарств в 2023 году, – в материале GxP News.

Общий рынок

Рынок лекарственных препаратов за 10 месяцев 2023 года демонстрирует рост в денежном выражении. Так, с января по октябрь объем фармрынка лекарственных средств составил 1885,7 млрд рублей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем в натуральном выражении объем фармрынка снизился: всего за 10 месяцев 2023 года было реализовано 4085,8 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Таковы результаты мониторинга Цента отраслевой аналитики ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ, с которыми ознакомились GxP News.

Так, по данным аналитиков, наибольший рост в объемах продаж, если учитывать стоимостное выражение, показали препараты из категории «региональная льгота». Их продажи в текущем периоде увеличились на 14,8%. Также положительную динамику продемонстрировал розничный рынок лекарственных препаратов – он вырос на 6,7%. Падение показали сегменты дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) и бюджетный рынок лекарств. Категория госзакупок, сильно возросшая в 2022 году, в 2023 году снижается из-за уменьшения затрат на лечение коронавирусной инфекции в связи с падением заболеваемости, полагают эксперты GxP News.

Продажи отечественных ЛП растут

Доля продаж российских лекарств в общей структуре продолжает расти. Если за период 10 месяцев 2021 года она составляла 35,4% в деньгах и 61,8% в упаковках, то в аналогичном периоде 2023 года поднялась до 36,8% и 63,1% соответственно. Всего за 10 месяцев 2023 года объем продаж российских лекарственных препаратов составил 693,3 млрд рублей (+5,4%) и 2578,4 млн упаковок (+0,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Продажи иностранных препаратов за 10 месяцев 2023 года хоть и показали снижение в натуральном выражении, в стоимостном выросли на 1,6%. Всего за этот период было продано 1507,3 млн упаковок (-4,7%) импортных ЛП на сумму 1192,4 млрд рублей.

Доля рецептурных растет, а безрецептурных снижается

В 2023 году объемы продаж рецептурных препаратов возросли как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, с января по октябрь было продано 1862,4 млн упаковок (+1,8%) на 1315,4 млрд рублей (+3,0%). В то же время безрецептурные средства смогли показать рост только в денежном выражении: всего было продано 2223,4 млн упаковок (-4,0%) на сумму 570,3 млрд рублей (+3,0%). Вместе с тем в аналогичном периоде 2022 года, по сравнению с 2021-м, наблюдался значительный рост продаж как рецептурных, так и безрецептурных препаратов в стоимостном выражении. Так, объем продаж Rx вырос на 18,5%, а ОТС – на 15,8%.

На сегодняшний день доля рецептурных лекарств по итогам 10 месяцев составляет 69,8% в общей структуре продаж в стоимостном выражении. За два года она выросла на 0,5%. В натуральном выражении на Rx-препараты приходится 45,6% – на 0,9% больше, чем в 2021 году.

Рынок госзакупок заметно снижается

В отличие от 10 месяцев 2022 года, когда бюджетный сегмент показывал значительный рост в общей структуре рынка по стоимости (+19,2%), в аналогичном периоде 2023 года госзакупки уменьшились как в натуральном, так и в денежном выражении. За рассматриваемый период бюджетный рынок просел на 3,1% в рублях и на 7,5% в упаковках и составил 670,8 млрд и 484,1 млн соответственно.

С периода январь – октябрь 2021 года происходит уменьшение доли продаж в бюджетном сегменте с 37,3 до 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в стоимостном выражении и с 13,5 до 11,8% в натуральном. Доля розничных продаж увеличилась по сравнению с январем ‒ октябрем 2021 года с 62,7 до 64,4% к аналогичному периоду 2023 года в стоимостном выражении и с 86,5 до 88,2% в упаковках, указывают аналитики ФБУ «ГИЛС и НП».

Продажи сегмента ЖНВЛП падают после активного роста

С января по октябрь 2023 года доля ЖНВЛП по сравнению с тем же периодом 2021 года уменьшилась с 57,2 до 50,5% в стоимостном выражении, с 52,7 до 51,3% в упаковках.

За 10 месяцев 2023 года объем продаж этого сегмента составил 953,1 млрд рублей (-4,6%) и 2097,8 млн упаковок (-2,6%) по сравнению с январем – октябрем 2022 года. В 2022 году продажи ЖНВЛП показывали значительный рост в рублях (12,2%). Но в текущем году их покупают значительно меньше.

Импорт АФИ в России сократился впервые с 2018 года

По итогам девяти месяцев 2023 года объем импорта активных фармингредиентов (АФИ) и АФИ технических в Россию составил 13,8 тысячи тонн. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. До этого ввоз фармацевтических ингредиентов в нашу страну только увеличивался год от года. Так, в 2018-м он составлял 13,6 тысячи тонн, а к 2022 году достиг 20,8 тысячи тонн. Является ли текущее отставание погрешностью и нагонит ли импорт АФИ прошлогодние показатели по итогам года, только предстоит выяснить.

Сегодня основной объем импорта АФИ и АФИ технических приходится на Китай: 58% всех поставок за период девяти месяцев 2023 года (-2% к аналогичному периоду прошлого 2022 года). На втором месте среди импортеров находятся страны Европы: 21% от ввезенного объема АФИ и АФИ технических. Европейские партнеры потеряли 3% от доли рынка за последний год. Тройку лидеров по объему импорта замыкает Индия с долей 19%, которой удалось нарастить присутствие на российском рынке (+4% к аналогичному периоду 2022 года).

Объем производства лекарств продолжает расти

По данным Росстата, объем производства лекарственных средств за 10 месяцев 2023 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,5% (в ценах соответствующих лет) и составил 528,8 млрд рублей. Исходя из имеющихся данных, можно сказать, что темпы роста рынка в рублях меньше, чем в прошлые годы. Так, в 2022 году рынок вырос на 10,5% в сравнении с 2021 годом. А наибольшую активность рынок показал в 2019 году: по сравнению с предыдущим годом рост составил 26,9%.

Топ компаний и брендов

По объему продаж за период январь ‒ октябрь 2023 года лидером является компания Bayer (66,2 млрд рублей), на втором месте Johnson & Johnson (60,6 млрд рублей), на третьей строчке Sanofi (60,1 млрд рублей).

Среди брендов по объему продаж за 10 месяцев 2023 года в розничном сегменте лидером является препарат «Ксарелто» компании Bayer (12,1 млрд рублей), на втором месте «Эликвис» от Pfizer (10,2 млрд рублей), и замыкает тройку лидеров «Детралекс» Servier (8,4 млрд рублей). По объему продаж за тот же период в сегменте госзакупок лидирует препарат «Спинраза» от Johnson & Johnson (13,6 млрд рублей), на втором месте «Элизария» компании «Генериум» (12,8 млрд рублей), и замыкает тройку лидеров препарат «Эврисди» от Roche (12,3 млрд рублей).