У одного из юрлиц аптечной сети A.v.e нашли признаки фиктивного и преднамеренного банкротства

У компании «МРФК+», аффилированной с сетью аптек A.v.e, в 2021 году был достаточный уровень платежеспособности, а значит, попытки ее обанкротить могли носить фиктивный и преднамеренный характер. Ранее в компании была введена процедура наблюдения.

Временный управляющий «Межрегиональной розничной фармацевтической компании+» (МРФК+) Игорь Коркин при проведении анализа финансового состояния должника указал на признаки фиктивного и преднамеренного банкротства компании. Такое сообщение опубликовано в базе «Федресурс».

Сообщается, что в 2021 году должник обладал достаточным уровнем платежеспособности. Абсолютная ликвидность была выше нормы, текущая ликвидность и обеспеченность обязательств должника его активами ниже нормы только на 13—14%, а степень платежеспособности по текущим обязательствам в норме. Все это может указывать на наличие признаков фиктивного банкротства.

Признаком преднамеренного банкротства может являться существенное ухудшение двух и более коэффициентов платежеспособности. Из-за увеличения значения показателей абсолютной ликвидности, текущей ликвидности и обеспеченности обязательств должника его активами, снижения степени платежеспособности по текущим обязательствам средние темпы отражают не снижение, а рост. Поэтому наблюдается не существенное ухудшение двух и более коэффициентов, а существенное улучшение всех коэффициентов.

«По результатам анализа, признаки преднамеренного банкротства должника не определяются, однако добровольное прекращение фармацевтической деятельности – основного вида деятельности, действие лицензии на осуществление которого должник добровольно прекратил в преддверии банкротства, наряду с положительными показателями бухгалтерской отчетности, расценивается временным управляющим как признак преднамеренного банкротства», — говорится в сообщении.

«МРФК+» — структура, аффилированная с аптечной сетью A.v.e. В мае Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении «МРФК+». Инициатором процедуры стал один из бывших кредиторов компании — ООО «Перекресток-2000». Предметом спора стала задолженность в размере более 11 млн руб., которую суд признал обоснованной, включив кредитора в третью очередь удовлетворения.

Это не единственное юрлицо, в отношении которого подавались иски о банкротстве и просьбы начать процедуру наблюдения. Подобные заявления также направлялись и к другим структурам, ассоциирующимся с сетью: ООО «А.в.е», «МРФК» и фармдистрибьютору «Органик-Фармаси» (ранее входил в группу A.v.e).

Фото: Drazen Zigic/Freepik

Артем Косенок

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