Astellas прекратит выпуск в России антибиотика «Вильпрафен» Eli Lilly разработает новый препарат от ожирения с помощью ИИ на основе генов суслика » Суд обязал ГАУ «Фармация» поставить наркотические и психотропные вещества ветеринарной клинике Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил кассационную жалобу ветеринарной клиники «Ветдоктор» к ГАУ Свердловской области «Фармация» о понуждении заключить с ней договор поставки наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III. Предприятие отказывалось на том основании, что у клиники нет лицензии ни на медицинскую, ни на фармацевтическую деятельность. ГАУ Свердловской области «Фармация» обязали заключить договор поставки наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, с ветеринарной клиникой. Ранее предприятие отказывалось сделать это, поскольку у «Ветдоктора» нет лицензии ни на медицинскую, ни на фармацевтическую деятельность. Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил кассационную жалобу клиники и отменил решения судов первой и апелляционной инстанции, следует из его постановления, размещенного в системе «Мой арбитр». В сентябре 2022 года ООО «Ветеринарная клиника «Ветдоктор» обратилось к ГАУ Свердловской области с предложением заключить договор поставки наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III: фентанил, кетамин, морфин, диазепам. Но фармпредприятие отказалось на том основании, что у клиники нет лицензии ни на медицинскую, ни на фармацевтическую деятельность, и отсутствует заявка на включение в годовую квоту на отпуск наркотических средств и психотропных веществ. Ветклиника была вынуждена обжаловать отказ в суде. Арбитражный суд Свердловской области в июле этого года полностью поддержал «Фармацию». Апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения. Суд первой инстанции исходил из того, что для отпуска наркотических средств и психотропных веществ для ветеринарного применения необходимо, чтобы они были зарегистрированы Россельхознадзором, информация о них содержалась в реестре лекарственных средств для ветеринарного применения и они были введены в гражданский оборот с маркировкой «для ветеринарного применения», отметил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. В настоящем случае данным критериям соответствует только кетамин, в то время как в заявках на заключение договора поставки истец указывал также препараты, не введенные в гражданский оборот. Кассационный суд эти судебные акты отменил, а исковые требования ветклиники удовлетворил. Несмотря на то, что отдельные препараты, которые намеревался приобрести истец у ответчика, являлись препаратами для медицинской деятельности, но использовать он их планировал для лечения животных, ответчик не вправе был отказывать в продаже таких товаров лишь по причине отсутствия у покупателя лицензии на осуществление медицинской деятельности, поскольку такую деятельность истец не вел, сказано в постановлении. В любом случае, порядок, объем и соблюдение правил использования наркотических средств и психотропных веществ организацией являются предметом контроля со стороны лицензирующего органа, а не лиц, осуществляющих продажу этих средств и веществ, продолжил кассационный суд. Отказавшись от заключения договора с обществом и тем самым буквально запретив ему приобретать препараты для целей своей деятельности лишь на основе предположения, что их последующее неправильное использование, возможно, причинит вред здоровью животных, учреждение, выступающее в рассматриваемом случае как лицо, уполномоченное на отпуск спорных лекарственных средств, фактически произвольно приняло на себя осуществление предупредительных и контрольных функций государства в отношении их использования, что, по сути, является необоснованным вмешательством во внутреннюю деятельность иного хозяйствующего субъекта, констатировал суд. Как говорится в решении кассационной инстанции, те нормативные требования и ограничения, на которые ссылались нижестоящие суды, регламентируют в основном вопросы использования, а не реализации спорных препаратов, следовательно, не относятся к предмету настоящего спора. Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на то, что наличие пробелов и несовершенств в законодательном регулировании правил использования «человеческих» препаратов в целях лечения животных и облегчения их страданий при отсутствии специализированных «ветеринарных» аналогов, не может быть истолковано против целей защиты животных и гуманного обращения с ними. «ФВ» обратился за комментариями в ГАУ СО «Фармация» и ЦРПТ (о том, как должно происходить выбытие препаратов из системы МДЛП в таком случае). О том, с какими еще трудностями сталкиваются ветеринарные клиники и ветпроизводители в свете последних изменений законодательства, в том числе в сфере оборота наркотических препаратов, читайте в следующем выпуске газеты «ФВ».

Фото: prostooleh / Freepik Екатерина Погонцева

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