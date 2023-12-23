Россельхознадзор утвердил формы проверочных листов для проверок обращения ветпрепаратов

В Россельхознадзоре утвердили формы проверочных листов, которые используются при контроле в сфере обращения ветпрепаратов. Так, в список контрольных вопросов вошли те, что связаны с изготовлением и отпуском лекарственных средств ветаптеками.

Россельхознадзор разработал формы проверочных листов, используемых надзорным органом и его территориальными органами при контроле в сфере обращения ветеринарных препаратов. Такой приказ № 1109 от 11.09.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ был разработан службой в июле.

Согласно приказу, в список контрольных вопросов вошли те, что связаны с изготовлением и отпуском лекарственных ветпрепаратов аптеками. Например, соответствует ли качество препаратов, изготовленных ветаптекой, требованиям фармакопейной статьи, а также осуществляется ли при изготовлении контроль фармсубстанций, вспомогательных веществ, упаковочных материалов и т.д.

В феврале 2022 года Россельхознадзор утвердил восемь форм проверочных листов, которые касаются доклинических и клинических исследований лекарств, их изготовления, отпуска и хранения, реализации, продажи и применения, а также соблюдения контролируемым лицом обязательных требований при осуществлении фармдеятельности.

В начале июня 2023 года Минсельхоз утвердил новые правила для изготовления и отпуска препаратов в ветаптеках. В частности, теперь лекарственные средства могут изготавливать не только по рецепту или требованию ветеринарной организации, но и по требованию организации, которая разводит, выращивает и содержит животных.

Фото: Ольга Коберник

Артем Косенок

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