Правительство изменило правила субсидирования производства высокотехнологичной продукции

Правительство внесло изменения в правила субсидирования производства высокотехнологичной продукции. Так, подать заявку не может иностранная компания, либо российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 25%.

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий для высокотехнологичной продукции в виде имущественного взноса ‎в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Соответствующее постановление № 2209 от 21.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступил в силу.

В частности, согласно документу, конечные сроки реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности продлены до 2030 года, с датой начала экспорта продукции не позднее 31 декабря 2029 года. Ранее срок был не позднее 2026 года. Также добавлено определение терминам «инвестиционная фаза» и «экспортный проект особой значимости».