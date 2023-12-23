Эксперимент по маркировке ветпрепаратов стартует 25 декабря

Эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов пройдет с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Инициатором проекта выступил Россельхознадзор, который считает, что это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и уменьшить количество контрафактной продукции на рынке.

Правительство утвердило проведение с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года эксперимента по маркировке ветеринарных препаратов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Проект постановления о старте эксперимента по добровольной маркировке ветпрепаратов был внесен в правительство в ноябре текущего года, ранее писал «ФВ» со ссылкой на Минпромторг. Предполагалось, что пилот начнется 1 декабря. Хотя еще в сентябре на обсуждение общественности был представлен законопроект с более поздним сроком старта — 1 апреля 2024 года.