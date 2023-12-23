НИОПИК продаст свой офис в центре Москвы за 3,6 млрд рублей

Офис НИОПИК площадью 9 601 кв. м и земельный участок под ним (1,2 гектара) располагаются на Большой Садовой улице рядом со станцией метро «Маяковская».

НИОПИК выставил объект на продажу в октябре 2023 года. Такое решение, как предполагали собеседники «Ведомостей», могло быть связано с тем, что здание стало непрофильным, так как производство и офис находятся в Долгопрудном Московской области.

По данным СПАРК-Интерфакс, связанное с Минпромторгом России АО «НИОПИК» зарегистрировано в 1993 году в Долгопрудном и среди прочего занимается производством лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, а также выпуском фармацевтических субстанций. На организацию производства последних в Долгопрудном компания в 2017 году получила субсидию от Правительства РФ в размере 1,7 млрд рублей. В 2021 году выручка НИОПИК составила 217,5 млн рублей, убыток – 37 млн рублей. Финансовые показатели за 2022 год не указаны.

АО «Политехстрой» ранее занималось реконструкцией Политехнического музея в Москве, Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Щербинского лифтостроительного завода в Подмосковье. Строительная компания зарегистрирована в 2011 году в Москве и на 100% принадлежит Артему Кузнецову. В 2022 году АО выручило 9,5 млрд рублей, убыток составил 702,5 млн рублей.