Инвестор за 150 млн рублей расширит фармпроизводство в Амурской области

АО «Аметис» является владельцем регудостоверения на фармсубстанцию дигидрокверцитин с августа 2012 года, на арабиногалактан – с августа 2014-го. Арабиногалактан применяют для повышения всасываемости лекарственных средств с низкой биодоступностью.

«Эти натуральные природные вещества обладают свойствами антиоксиданта и пребиотика, востребованы в пищевой и фармацевтической промышленности. Благодаря поддержке Корпорации развития Дальнего Востока под наш проект расширены границы ТОР «Амурская», что дает возможности запустить новое предприятие в ускоренные сроки, в 2025 году, сократить расходы по налоговым отчислениям и обеспечить будущих сотрудников достойной оплатой труда», – сообщил гендиректор ООО «Аметис-Фарм» Сергей Лашин.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Аметис-Фарм» зарегистрировано в Благовещенске Амурской области в 2022 году. Бенефициаром юрлица является Сергей Лапшин, входящий в совет директоров ЗАО «Диод». В августе 2010 года в СМИ появилось сообщение, что «Диод» покупает дальневосточное ЗАО «Аметис» (которое владело «Аметис-Фарм» до 2014 года). В 2022 году «Аметис-Фарм» выручил 2,5 млн рублей, а чистая прибыль компании составила 2,8 млн рублей.

В марте 2023 года Роспотребнадзор сообщил об ужесточении правил производства и маркировки БАДов. Ведомство намерено уточнить состав БАДов и их дозировку и запретить производителям БАДов использовать наименования и упаковку, схожую с лекарственными препаратами.