Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Путин заявил, что следующий год объявлен Годом семьи, а демографический рост – одна из ключевых задач. В связи с этим президент поручил разработать меры для защиты материнства и детства, например, установить статус многодетной семьи на федеральном уровне с соответствующими льготами и механизмами поддержки.

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с докладом, заявив, что благодаря проведению ЭКО за 2022-2023 годы в России родилось более 19 тысяч детей, а общее число циклов с 2017 по 2022 год увеличилось на 47,3%. Что касается репродуктивного выбора, женщины получают поддержку от 600 подразделений и кабинетов, которые оказывают правовую, психологическую и медико-социальную помощь. За 2022-2023 годы, по словам Голиковой, около 435 тысяч женщин воспользовались консультацией. Также для увеличения показателей по рождаемости регионы провели 3 600 мероприятий, из которых 700 – новые. Успешные проекты будут внедряться и в других регионах.

Кроме того, в 2024 году власти проведут оценку пилотных проектов по повышению рождаемости, которые уже внедрены в трех регионах, и при необходимости скорректируют параметры этих программ. С 1 января 2024 года, сообщила Голикова, власти профинансируют мероприятия, запланированные в программе пилотного проекта.

Также вице-премьер прокомментировала ход программы модернизации первичного звена здравоохранения – около 10 тысяч медучреждений обновлено, до конца 2025 года планируют улучшить еще 20 тысяч объектов. Регуляторы рассчитывают уменьшить количество аварийных зданий в здравоохранении до 1,1%, а устаревшего оборудования – до 12,1%. Также приведут в порядок женские консультации, роддома и детские поликлиники.

Подвела Татьяна Голикова и промежуточные итоги некоторых федпроектов. В 2023 году лекобеспечение получили 776 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, благодаря чему за год спасена 21 тысяча жизней. Также за 2023 год год профосмотры и диспансеризацию прошли 77,5 млн человек, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Младенческая смертность сократилась до исторического минимума – 4,1 промилле. Общая смертность упала на 9,8% в сравнении с допандемийным 2019 годом, а общая продолжительность жизни в 2023 году составляет 73,5 года.

Регуляторы, также сообщила Голикова, определили понятие «многодетная семья» – таковой семья будет считаться при наличии трех и более детей. Сейчас власти разрабатывают меры поддержки такой категории граждан, о чем чиновница пообещала сообщить позднее.

С докладом выступил и вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он заявил о развитии технологического суверенитета в химической промышленности. Ведомство будет заниматься импортозамещением некоторых веществ, по которым наблюдается большая зависимость от импорта. «Мы хотим возобновить производство порядка 500 продуктов, начинаем с базовых цепочек для развития мало- и среднетоннажного сегмента, в частности по сырью. Подключаем научные организации к разработке производства веществ, необходимых в минимальных объемах», – отметил Мантуров, уточнив, что власти профинансируют проект по созданию 150 новых производств, которые помогут увеличить вклад химии в ВВП с 7 до 10 трлн рублей.

На предыдущем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 22 августа 2023 года, также поднимали вопросы здравоохранения. Например, обсуждалась необходимость поиска допфинансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С.