Врачи стали больше доверять экспертизе фармацевтов

В России снизилась доля врачей, которые выступают против рекомендаций фармацевтами безрецептурных лекарств пациентам. При этом медработники все еще против расширения функционала коллег по консультированию граждан, однако большинство фармработников положительно к этому относятся.

Врачи стали больше ценить фармацевтов: если в 2022 году больше трети специалистов высказывались против того, чтобы в аптеках рекомендовали гражданам безрецептурные лекарства, то год спустя эта доля снизилась до четверти. Такие данные получены по итогам ноябрьского исследования «Национальной фармацевтической палаты» и петербургского Союза врачей по инициативе Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ), пишет «Медицинский вестник».

Авторы исследования считают, что результаты закономерны и коррелируют как с нехваткой врачей, так и с возрастающей нагрузкой на работающих специалистов здравоохранения. Согласно результатам опроса, 90% работников аптек в 4 из 5 взаимодействий с посетителями консультировали их по вопросам состояния здоровья. Подавляющее большинство фармработников считают, что фактически выполняют роль первого контакта с системой здравоохранения для пациента и стараются не только подобрать наиболее оптимальный вариант помощи, но и вовремя направить к узкопрофильному медработнику.

Большинство фармработников полагают, что в текущей ситуации, когда система здравоохранения максимально загружена, они могли бы помочь врачу и положительно отнеслись бы к расширению своего профессионального функционала. Например, наделения правом на продление действующих рецептов.

При этом медработники по-прежнему не готовы делегировать свои полномочия фармспециалистам, считая их квалификацию недостаточной: 33% опрошенных врачей придерживаются такого мнения, в отличие от 32% коллег, которые считают, что фармацевты обладают достаточными знаниями для консультирования граждан с легкими недомоганиями. Отчасти такие результаты авторы исследования объясняют тем фактом, что больше половины врачебного сообщества (52%) вообще не знают, в чем заключается фармацевтическое консультирование.

В опросе 2023 года приняли участие 3300 респондентов из всех регионов страны: 1700 фармработников и 1600 врачей различных специальностей. В прошлом году аналогичный онлайн-опрос среди фармацевтов и врачей проходил с мая по октябрь во всех российских регионах.

Фото: senivpetro/Freepik



Артем Косенок

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