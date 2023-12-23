«Фармасинтез» отправил первую партию противоопухолевого препарата в Мьянму

Первую партию противоопухолевого препарата, который выпускается на заводе «Фармасинтез-Норд» в Петербурге, отправили в Мьянму. Об этом сообщили в пресс-службе фармкомпании «Фармасинтез». Объем первой поставки составил 60 тысяч флаконов препарата.

«Группа компаний „Фармасинтез” осуществила первую поставку противоопухолевого препарата в Республику Союз Мьянма. Лекарственное средство производится площадкой „Фармасинтез-Норд” в Санкт-Петербурге», – сообщили в пресс-службе.

Действие препарата основано на подавлении процесса деления раковых клеток путем блокирования синтеза ДНК. Лекарственное средство входит в состав схем химиотерапии для терапии злокачественных образований различных локализаций, в том числе органов пищеварения, надпочечников, молочной железы, нейроэндокринных опухолей.

Договоренность о начале сотрудничества была достигнута в сентябре 2022 года в рамках визита делегации Мьянмы на производственную площадку АО «Фармасинтез» в Иркутске.

«Республика Союз Мьянма является дружественной страной для Российской Федерации и первой страной в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, куда начались поставки препаратов „Фармасинтеза” в рамках расширения экспорта группы компаний. Мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Мьянмой и планируем со следующего года оперативно наращивать объем отгрузок, параллельно расширяя портфель препаратов, которые будут зарегистрированы в стране уже в 2024 году», – рассказал исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния.

Ранее «Фармасинтез» осуществил первую поставку противоопухолевых препаратов для терапии рака молочной и предстательной желез в Доминиканскую Республику.

gxpnews