GSK купил онкологический ЛП китайской Hansoh за $1,7 млрд

GlaxoSmithKline заключил соглашение об эксклюзивном лицензировании конъюгата антитело-лекарственное средство (antibody-drug conjugates — ADC) китайской Hansoh Pharmaceutical. Препарат HS-20093 разрабатывается для ряда солидных опухолей, включая рак легких, и находится на клинической стадии. Hansoh получит $185 млн авансом, до $1,525 млрд в зависимости от успеха, а также поэтапные роялти. GSK получит эксклюзивные права по всему миру за пределами материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня для продвижения клинической разработки и коммерциализации ЛП. GSK планирует начать I фазу испытаний HS-20093 за пределами Китая в 2024 году.

HS-20093 представляет собой новый конъюгат антитело-лекарственное средство, нацеленное на B7-H3, состоящий из полностью гуманизированных моноклональных антител против B7-H3, ковалентно связанных с полезной нагрузкой ингибитора топоизомеразы (topoisomerase inhibitor, TOPOi). HS-20093 разрабатывается для лечения рака легких, саркомы, рака головы и шеи и других солидных опухолей в рамках многочисленных клинических испытаний первой и второй фаз в Китае. HS-20089 обладает лучшим в своем классе потенциалом при раке яичников и эндометрия, а также в отношении других солидных опухолей.

Кандидат уже продемонстрировал клиническую активность при мелкоклеточном раке легкого, немелкоклеточном раке легкого и саркоме, согласно данным ранней стадии исследования ARTEMIS-001 (NCT05276609), представленным на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии в этом году, с множественными подтвержденными ответами и управляемым профилем безопасности.

В октябре 2023 года GSK и Hansoh заключили соглашение на HS-20089, ADC, также нацеленный на B7-H4, который в настоящее время проходит II фазу клинических испытаний в Китае. Хешам Абдулла, старший вице-президент по глобальному онкологическому отделу исследований и разработок GSK, сказал: «B7-H3 высоко экспрессируется в широком спектре солидных опухолей, где сохраняется значительная потребность в новых вариантах лечения. Мы с нетерпением ждем возможности развивать это потенциально новое лечение по нескольким показаниям и в будущем использовать потенциальные комбинированные подходы с нашим существующим портфолио».

gxpnews