Согласована цена на российский аналог гемостатического ЛП «Реместип»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на первый отечественный препарат в рамках МНН терлипрессин (ООО «Фирма „Фермент”»). Одноименное средство обойдется в 7400 рублей, тогда как референтное – «Реместип» (Zentiva) – стоит 9200 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС.

Таким образом, согласованные ведомством предельные отпускные цены на упаковку из пяти ампул с дозировкой 1 мг снижены в среднем на 19%. К слову, GxP News не удалось обнаружить «Реместип» в продаже на сайтах аптек, действующих в том числе в Москве. На портале aptekamos.ru объясняется причина: «Задержка поставок в связи с логистическими сложностями. Предварительная дата поступления поставок декабрь-январь 2024 года».

Терлипрессин – гемостатическое, вазопрессорное средство. Применяется при кровотечениях из ЖК (в том числе из варикозно расширенных вен пищевода, язв желудка и двенадцатиперстной кишки), мочеполовой системы, во время родов и абортов, метроррагии различного генеза. Также широко применяется для лечения осложнений при циррозе печени.

Действует, повышая тонус гладких мышц сосудистой стенки, вызывая сужение артериол, вен и венул (особенно в брюшной полости). Уменьшает кровоток в гладкомышечных органах и печени, понижает давление в портальной системе, усиливает перистальтику кишечника, стимулирует активность миометрия независимо от наличия беременности.

gxpnews