Мишустин подписал постановление о запуске эксперимента по маркировке ветлекарств

В России с 25 декабря стартовал эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. В нем на добровольной основе участвуют производители иммунологических продуктов, вакцин, а также лекарств, которые состоят из двух и более компонентов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также эксперимент охватил корма для животных и растительные масла, завершить его планируется в августе 2024 года. Основные цели проекта – тестирование возможностей использования технологии нанесения средств идентификации на ветпрепараты, а также определение оптимальных способов маркировки.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») готовы к введению маркировки для ветпрепаратов наравне с фармацевтическими. Тем не менее, по словам председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, это потребует перенастройки производства, интеграции новых компьютерных программ.

«Эти опасения высказывают производители ветпрепаратов, когда идет речь о внедрении маркировки», – говорил он летом 2023 года.

По подсчетам экспертов группы компаний «ВИК», дооснащение одной производственной линии упаковки потребует вложений в размере от 16 до 40 млн рублей в зависимости от выбранного оборудования и программного обеспечения.

gxpnews