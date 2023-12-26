В Минздраве анонсировали запуск передвижных аптек

В правительстве финализируют подзаконные акты, которые позволят запустить в России передвижные аптечные пункты. На данный момент обсуждается вопрос формата таких аптек, а также определяются регионы, где они появятся в первую очередь, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Кроме того, урегулирования требуют следующие аспекты: гарантия соблюдения температурного режима для термочувствительных препаратов, наличие в передвижном пункте фармацевта, обеспечение нанесения маркировки.

«Сегодня мы находимся на финальном этапе согласования структуры подзаконных актов, которые позволят принять решение о начале работы [мобильных] аптечных пунктов», – сказал он в ходе второго заседания Молодежного парламента при Государственной думе.

Глаголев назвал проект по запуску мобильных аптек «незакрытым элементом пазла», имея в виду ряд инициатив, призванных повысить доступность лекарств для сельского населения. Другой проект из этой сферы – доставка рецептурных лекарств.

Одним из первых регионов, где будут курсировать мобильные аптеки, может стать Краснодарский край. С предложением обозначить в федеральном законодательстве такой термин к председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву ранее обратились депутаты Законодательного собрания субъекта. По мнению авторов письма, иных способов решить проблему низкой доступности лекарств в труднодоступных селах не существует.

gxpnews