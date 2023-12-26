Biocad просит ФАС помочь добиться внесения препарата в перечень ЖНВЛП

Российская Biocad направила в ФАС письмо с просьбой посодействовать во включении препарата «Ивлизи» (дивозилимаб), предназначенного для лечения рассеянного склероза, в список ЖНВЛП. Поводом для обращения стало отсутствие соответствующего решения, которое должна принять специальная комиссия Минздрава, – заседание по этому вопросу несколько раз откладывалось, пишет «Коммерсантъ».

Минздрав ждет принятия новых, более жестких правил включения средств в списки, полагают эксперты. Тем не менее в это время фармпроизводители опасаются перспективы лишиться возможностей участия в госзакупках. Так, Biocad в своем письме указывает, что на запланированных тендерах на период до 2026 года Минздрав закупит препарат от рассеянного склероза от Roche. На это потребуется 13,2 млрд рублей.

«Большинство пациентов будет обеспечено им, и врачи не смогут в этот период массово применять российское средство», – сетуют в Biocad. В Roche же настаивают, что локализовали выпуск своего препарата в 2019 году на мощностях компании «Р-Фарм».

Ранее ряд ассоциаций фармпроизводителей и фармдистрибьюторов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с аналогичной просьбой о содействии в возобновлении заседаний комиссии Минздрава, отвечающей за внесение новых позиций в перечни ЖНВЛП и ВЗН. Авторы письма предупреждали, что промедление может негативно сказаться на обеспечении пациентов лекарствами и увеличить риск дефектуры, а также снизить заинтересованность фарминдустрии в выводе на рынок новых препаратов.

gxpnews