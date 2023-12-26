FDA одобрило имплантат для дозирования лекарства при лечении глаукомы

Корпорация Glaukos, разрабатывающая препараты для лечения офтальмологических заболеваний, получила одобрение FDA на глазной имплантат iDose TR, который обеспечивает непрерывную доставку препарата для лечения глаукомы, – травопроста. iDose TR закрепляется в определенной области глаза. Доза препарата, которую он выделяет, в 200 раз меньше обычной капли.

Изделие обеспечивает непрерывное лечение повышенного глазного давления на срок до трех лет, рассказали в компании. «Это первая в своем роде интракамеральная лекарственная терапия длительного действия, предназначенная для непрерывной доставки <…> травопроста внутрь глаза в течение длительного времени. iDose TR призвана улучшить стандарт лечения, решив проблемы несоблюдения пациентами режима лечения и хронических побочных эффектов, связанных с топическими препаратами для лечения глаукомы», – говорится в пресс-релизе Glaukos.

Согласно результатам испытаний, распространенными побочными реакциями препарата, отмеченными у 2-6% пациентов, стали: временное повышение внутриглазного давления, ирит, сухость глаза и дефекты поля зрения, которые в большинстве случаев носили мягкий и преходящий характер. Glaukos намерена начать коммерческий запуск iDose TR в первом квартале 2024 года. Оптовая стоимость устройства установлена в размере $14 000.

gxpnews