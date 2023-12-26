В США будут бороться с перееданием с помощью вибрирующих капсул

Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) нашли новый метод борьбы с перееданием. Разработка представляет собой капсулу 3 на 1 см с вибрирующим механизмом внутри. Ожидается, что проглатывание такой «таблетки» перед едой поможет снизить объем потребляемой пищи на 40%. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе вуза пояснили: вибрации воздействуют на особые рецепторы желудка, которые нервная система использует для оценки того, насколько сильно растянуты стенки желудка. Такая «вибротаблетка» может стать действенной альтернативой существующим средствам для похудения, «многие из которых обладают серьезными или неприятными побочными эффектами».

Например, по тому же принципу действует метод, при котором внутри пищеварительной системы устанавливают баллоны, заполненные жидкостью. Растяжение стенок желудка способствует ранней выработке гормонов сытости и снижает массу потребляемой пищи. В дальнейшем эффективность этого метода может снизиться, так как желудок «привыкает» к новым условиям. В MIT надеются, что эту проблему можно обойти, растягивая желудок только перед приемом пищи.

gxpnews