«Р-Фарм» начал КИ олокизумаба при прогрессирующем легочном фиброзе

В ГК «Р-Фарм» рассказали о старте клинических исследований препарата олокизумаб («Артлегиа») при лечении пациентов с прогрессирующим легочным фиброзом. Эксперимент пройдет на базе более чем 20 медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Кемерово, Челябинска, Ижевска и других городов.

Запланированное общее количество участников – 116 пациентов. В рамках исследования будут оцениваться эффективность и безопасность применения олокизумаба для лечения прогрессирующих фиброзирующих интерстициальных заболеваний легких.

«Прогрессирующий легочный фиброз представляет значительную медицинскую и социальную проблему, приводя к инвалидизации и смерти пациентов. Существующие на сегодняшний день способы лечения могут замедлить, но не остановить развитие болезни. При этом у целого ряда пациентов быстрое прогрессирование наблюдается даже несмотря на проводимое лечение», – заявил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Прогрессирующий легочный фиброз – понятие, объединяющее жизнеугрожающие и пока что плохо поддающиеся лечению состояния, которые возникают у ряда пациентов с различными интерстициальными заболеваниями легких. Характеризуется воспалением, уплотнением и рубцеванием легочной ткани, что постепенно снижает объем вдыхаемого воздуха и способность легких транспортировать кислород. Это приводит к одышке, хроническому кашлю, снижению переносимости физической нагрузки.

gxpnews