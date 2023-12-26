MOMRI: треть россиян столкнулись с дефицитом лекарств в 2023 году

Более трети россиян сообщили, что столкнулись с дефицитом тех или иных медицинских препаратов в текущем году, более 90% респондентов также отметили подорожание лекарств. Такие данные следуют из опроса, проведенного Институтом современных медиа (MOMRI).

«Более трети – 36% опрошенных – столкнулись в течение года с дефицитом тех или иных лекарств. Встречали проблему отсутствия необходимых препаратов чаще россияне среднего возраста (25-45 лет), и чаще женщины, чем мужчины», – говорится в исследовании.

При этом в пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что, по данным информационно-аналитической системы Правительства РФ «Мониторинг дефектуры лекарственных препаратов и медицинских изделий», россияне обеспечены препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) на 9,4 месяца. Кроме того, около 70% фармацевтического рынка в стране составляют лекарства отечественного производства.

«Отсутствие конкретного торгового наименования лекарственного препарата в конкретной аптеке не является признаком дефицита, гражданину должны быть предложены препараты других торговых наименований с тем же действующим веществом. Кроме того, напомним, что при назначении лечения врач выписывает рецепт именно по международному непатентованному наименованию», – добавили в ведомстве.

С дефицитом ЛС также столкнулась Европа. Так, в начале 2023 года в связи с сохраняющейся проблемой нехватки лекарств в ЕС прозвучало предложение создать общий запас медикаментов в целях обеспечить страны-члены основными препаратами. А в октябре Еврокомиссия объявила о формировании альянса, который призван объединить правительства входящих в ЕС стран, промышленные круги и гражданское общество для решения вопросов по критически важным лекарствам.

gxpnews