Бывшие топ-менеджеры АО «Цифромед» получили условные сроки

Тверской районный суд Москвы признал виновными бывших топ-менеджеров АО «Цифромед» Леонида Коковина и Романа Селиванова в покушении на мошенничество и приговорил каждого к трем годам условно. Установлено, что фигуранты пытались получить 10 млн рублей от генерального директора АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» (АО «МЦ НТТ») Сергея Шишмарева, чтобы предоставить компании право поддерживать работу контакт-центра горячей линии по коронавирусу службы «122» в Московской области.
Во время прений гособвинение запросило для Селиванова и Коковина по 3 года колонии общего режима. Бывших топ-менеджеров обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Прокурор запросил мягкое наказание, так как фигуранты дела уже на стадии следствия признали вину и активно сотрудничали с правоохранителями.
Кроме условного срока, суд обязал Леонида Коковина и Романа Селиванова выплатить штраф – по 500 тысяч рублей. Защита осужденных заявила, что обжаловать приговор они не планируют.
О произошедшем стало известно в начале февраля 2023 года. Незадолго до этого правительство Московской области провело тендер для IT-компаний на обеспечение бесперебойного функционирования работы контакт-центра службы «122» в 2023 году. Победителем признали АО «МЦ НТТ», предложившее выполнить контракт за 210,02 млн рублей. По данным «Коммерсанта», после этого к Сергею Шишмареву обратились Селиванов и Коковин, которые сообщили, что при проведении тендера случилась техническая ошибка, поэтому его итоги могут отменить. Чтобы этого не допустить, АО «МЦ НТТ» необходимо привлечь компанию АО «Цифромед» в качестве субподрядчика.
В начале февраля компания «Цифромед» стала единственным поставщиком закупок Минздрава РФ по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системой (МИАС) ФМБА России и ряда других федеральных регистров.
За то, чтобы компания выступила субподрядчиком, а также за допуслуги при сопровождении проекта Роман Селиванов и Леонид Коковин потребовали 10 млн рублей. Руководитель АО «МЦ НТТ» на предложение согласился и обратился с заявлением о мошенничестве в УФСБ по Москве. В дальнейшем все действия проходили под контролем правоохранителей.
Селиванова задержали 6 февраля в одном из московских ресторанов при получении от Шишмарева первого транша в 2,5 млн рублей, позднее был задержан Леонид Коковин. Тогда и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако адвокатам удалось добиться переквалификации обвинения на «покушение на особо крупное мошенничество», так как бывшие топ-менеджеры не смогли завладеть полученными деньгами. В результате Шишмарева и Коковина поместили под домашний арест.
Источник: «Коммерсантъ»
Фото: mos-gorsud.ru