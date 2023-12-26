Бывшие топ-менеджеры АО «Цифромед» получили условные сроки

Во время прений гособвинение запросило для Селиванова и Коковина по 3 года колонии общего режима. Бывших топ-менеджеров обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Прокурор запросил мягкое наказание, так как фигуранты дела уже на стадии следствия признали вину и активно сотрудничали с правоохранителями.

Кроме условного срока, суд обязал Леонида Коковина и Романа Селиванова выплатить штраф – по 500 тысяч рублей. Защита осужденных заявила, что обжаловать приговор они не планируют.

О произошедшем стало известно в начале февраля 2023 года. Незадолго до этого правительство Московской области провело тендер для IT-компаний на обеспечение бесперебойного функционирования работы контакт-центра службы «122» в 2023 году. Победителем признали АО «МЦ НТТ», предложившее выполнить контракт за 210,02 млн рублей. По данным «Коммерсанта», после этого к Сергею Шишмареву обратились Селиванов и Коковин, которые сообщили, что при проведении тендера случилась техническая ошибка, поэтому его итоги могут отменить. Чтобы этого не допустить, АО «МЦ НТТ» необходимо привлечь компанию АО «Цифромед» в качестве субподрядчика.

В начале февраля компания «Цифромед» стала единственным поставщиком закупок Минздрава РФ по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системой (МИАС) ФМБА России и ряда других федеральных регистров.

За то, чтобы компания выступила субподрядчиком, а также за допуслуги при сопровождении проекта Роман Селиванов и Леонид Коковин потребовали 10 млн рублей. Руководитель АО «МЦ НТТ» на предложение согласился и обратился с заявлением о мошенничестве в УФСБ по Москве. В дальнейшем все действия проходили под контролем правоохранителей.

Селиванова задержали 6 февраля в одном из московских ресторанов при получении от Шишмарева первого транша в 2,5 млн рублей, позднее был задержан Леонид Коковин. Тогда и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако адвокатам удалось добиться переквалификации обвинения на «покушение на особо крупное мошенничество», так как бывшие топ-менеджеры не смогли завладеть полученными деньгами. В результате Шишмарева и Коковина поместили под домашний арест.