В Башкирии завели дело из-за закупки незарегистрированных ИВЛ на 89 млн рублей

Поставки оборудования, по данным прокуратуры, происходили в августе 2020-го и июле 2022 года. По требованию надзорного органа правительство и Минздрав региона провели аудит поставленных аппаратов.

В настоящее время медизделия изъяты. Кто выступал поставщиком и для каких медучреждений закупалось оборудование, в республиканской прокуратуре не сообщают.

В публичном поле различные проблемы с закупками аппаратов ИВЛ начали активно обсуждаться в период пандемии COVID-19. Так, в мае 2020 года в отделениях реанимации ГКБ №50 им С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли пожары. По одной из версий, они могли начаться с возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства АО «Уральский приборостроительный завод».

Тогда Росздравнадзор временно приостановил оборот таких устройств, закупленных Минпромторгом РФ для борьбы с коронавирусом. Проверка ведомства не нашла прямой связи между пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга и несоответствиями, обнаруженными в технической документации и самих аппаратах ИВЛ. Однако Росздравнадзор все-таки изъял из обращения пять партий медицинского изделия.