BMS приобрела за 14 млрд долларов разработчика нейролептиков Минпромторг продлил стандартные правила подтверждения соответствия товаров по уходу за детьми » Глюкометры и тест-полоски показали кратную динамику продаж онлайн Аналитики RNC Pharma сообщили, что продажи глюкометров и тест-полосок в онлайн-канале показывают кратную динамику продаж. В целом, общий объем продаж глюкометров на российском розничном рынке по итогам периода с января по ноябрь 2023 года составил 1,3 млрд руб., а тест-полосок — 9,3 млрд руб. Общий объем продаж глюкометров на российском розничном рынке по итогам периода с января по ноябрь 2023 года составил 1,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила 11,8%. Рост при этом носил в значительной степени инфляционный характер, натуральный объем продаж данного вида продукции за год вырос всего на 1%, за период в рознице было реализовано порядка 1,26 млн приборов. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Объем продаж тест-полосок для глюкометров за первые 11 месяцев текущего года достигал 9,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), при этом рублевая динамика была отрицательной (-0,8%). Натуральный объем продаж тоже уходит в минус, продажи за год сократились на 2%, всего же было продано порядка 607,6 млн тест-полосок — чуть менее 10 млн упак. Обе товарные категории весной прошлого года переживали повышенный спрос, причем если в категории глюкометров рост продаж в марте относительно февраля фиксировался на уровне порядка 8,7% (в штуках), то для тест-полосок динамика приблизилась к 57% — их гораздо чаще приобретали впрок, отмечают аналитики. В отношении глюкометров и тест-полосок прослеживается колоссальная динамика продаж в рамках онлайн-канала, причем здесь фиксируются не просто высокие, а кратные показатели. Так, продажи глюкометров в e-com выросли за год в 2,8 раза в рублевом выражении и в 2,1 раза в натуральном, при этом продажи в офлайн-канале потеряли 5 и 9% соответственно. В январе—ноябре 2023 года на онлайн приходится уже 23% рынка в денежном выражении и порядка 18% от натурального объема. Аналогичная картина фиксируется и в отношении тест-полосок, здесь продажи в онлайн выросли в 2,1 раза в денежном и в 2,2 раза в натуральном выражении, офлайн теряет 6% в рублях и порядка 7% в штуках. Доля канала e-com для рынка тест-полосок составляет в анализируемом периоде порядка 9% как в денежном, так и в натуральном выражении. Абсолютным лидером с точки зрения денежного объема продаж глюкометров стал бренд «Сателлит» российской компании «Элта». Аналитики считают ситуацию уникальной сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из немногих отечественных игроков на рынке медицинской техники, который успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Во-вторых, если остальные компании строят свой бизнес в основном на продаже тест-полосок, у «Элты» упор сделан на продажу приборов, при этом расходные материалы сравнительно дешевы. При этом компания в текущем году не могла похвастаться выраженной динамикой продаж глюкометров, за год они выросли всего на 0,4% (в рублях). Максимальные темпы роста в десятке показала марка «Айчек» от компании Diamedical (в 2,2 раза в рублях). Впрочем, практически все топовые продукты показали динамику продаж на уровне десятков процентов. Второй результат у «Джимейт» от российской компании «Медтехсервис» (+85%). Третье место, с точки зрения динамики, у Medicare-LiS (OK Biotech), продажи за год выросли на 76%. Исключением в ТОР10 стал только «Акку-Чек» от Roche, за год денежный объем продаж сократился на 22%. TOP10 торговых марок глюкометров по продажам на розничном рынке России № Торговая марка Корпорация Доля в январе—ноябре 2023 г., %, руб. Динамика январь—ноябрь 2023 г./январь—ноябрь 2022 г., %, руб. 1 Сателлит Элта 36,3 0,4 2 Акку-Чек Roche 21,4 -22 3 One Touch Johnson & Johnson 15,8 61 4 Contour Ascensia Diabetes Care 13,9 50 5 Diacont OK Biotech 3,5 67 6 Айчек Diamedical 3,3 124 7 Medicare-LiS ОК БИОТЕК 1,4 76 8 Джимэйт Медтехсервис 1,2 85 9 On-Call Eikon Labs 0,6 43 10 CareSens i-Sens 0,5 26 Остальные (19 торговых марок) 2,1 163 Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out) Абсолютным лидером по продажам в рознице тест-полосок за январь—ноябрь 2023 года стала марка «Акку-Чек» от компании Roche. Более того, это абсолютный лидер с долей на уровне 38,2%. Продажи относительно аналогичного периода 2022 года тоже корректируются в сторону снижения (-15%). Вторая строчка приходится на One Touch от Johnson & Johnson (+11%), замыкает тройку Contour от Ascensia Diabetes Care (+12%). Все три марки тест-полосок переживали колоссальный всплеск спроса в марте 2022 года, речь шла о динамике относительно февраля 2022 года порядка 60% (в штуках). Важно отметить, что большинство топовых торговых марок тест-полосок колоссальными темпами наращивают присутствие в онлайн-канале, из десяти наименований семь показывают кратную динамику, остальные три демонстрируют прирост натуральных продаж от 49 до 86%. Минимальную рублевую динамику в топе показала марка Glucocard от ARKRAY Factory (+1% в рублях), а также «Сателлит» российской «Элта» (+3%). Тем не менее, компания занимает уверенное четвертое место с долей 14,5%. При этом выше указано о сравнительно низких ценах на тест-полоски российской компании, в натуральном выражении она занимает уверенное второе место. Сравнительно скромный прирост показал также Easy Touch (Bioptik Technology), за год продажи выросли на 6%. Максимальную динамику в ТОР10 показала марка Medicare-LiS (+37%), аналитики отмечают также Diacont (+24%) и «Айчек» (+23%). Причем продажи Diacont примечательны еще тем, что они реализуют две марки тест-полосок, которые могут использоваться с отдельными моделями глюкометров компании Johnson & Johnson в линейке One Touch, в том числе с теми, которые были сняты с производства или поставки которых были прекращены. TOP10 торговых марок тест-полосок к глюкометрам по продажам на розничном рынке России № Торговая марка Корпорация Доля в январе—ноябре 2023 г., %, руб. Динамика январь—ноябрь 2023 г./январь—ноябрь 2022 г., %, руб. 1 Accu-Chek Roche 38,2 -15 2 One Touch Johnson & Johnson 23,2 11 3 Contour Ascensia Diabetes Care 17,1 12 4 Сателлит Элта 14,5 3 5 Diacont OK Biotech 2,9 24 6 Айчек Diamedical 1,4 23 7 Medicare-LiS OK Biotech 0,9 37 8 Джимэйт Медтехсервис 0,4 19 9 Glucocard ARKRAY Factory 0,2 1 10 Easy Touch Bioptik Technology 0,2 6 Остальные (19 торговых марок) 1,0 14 Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out) Фото: xb100/Freepik Артем Косенок

pharmvestnik