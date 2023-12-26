Суд поддержал ФАС в деле о недопустимости указания конкретных производителей ЛС в закупке

Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС в деле о недопустимости указания конкретных производителей препарата в госзакупке. Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба на действия сети госаптек Нижегородской области, компании было выдано предписание устранить нарушения.

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС о недопустимости указания конкретных производителей лекарственных препаратов в закупке. Такие действия являются прямым ограничением количества участников закупки, способных исполнить обязательства по договору. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Ранее в ФАС поступила жалоба на действия сети госаптек Нижегородской области. Организация проводила запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку лекарственных средств. Начальная максимальная цена договора по двум лотам составляла более 1,5 млрд руб.