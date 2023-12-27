В башкирских больницах нашли незарегистрированные аппараты ИВЛ на 88 млн рублей

В Республике Башкортостан по материалам прокуратуры возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). Поводом стала проверка, которая показала поставку в 10 медучреждений не зарегистрированного в РФ медоборудования в количестве 35 единиц.

Среди сомнительной медтехники числятся 34 аппарата ИВЛ и один кардиологический монитор. Объем затраченных на их закупку средств оценивается в 88,7 млн рублей. «Проведенной экспертизой поставленного оборудования установлено, что оно не зарегистрировано на территории России, его качество и безопасность использования невозможно установить и подтвердить, что создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан», – говорится на сайте СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

По данным республиканской прокуратуры, поставки медтехники происходили в августе 2020-го и июле 2022 года. В настоящее время оборудование изъято. Организован комплекс следственных действий с целью установления лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Москве возбудили дело по факту поставки не зарегистрированного в РФ ботулотоксина Refinex 100iu. Правоохранители провели контрольную закупку препарата и задержали курьера, доставившего посылку.

gxpnews