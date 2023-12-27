Федеральный бюджет выделит 1,6 млрд рублей дополнительно на закупку ТСР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3881-р от 23 декабря 2023 года, согласно которому из резервного фонда будет дополнительно выделено 1,6 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).

Общая сумма затрат на ТСР в 2023 году составила 57 млрд рублей. «Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме», – говорится на сайте правительства.

Вопрос об этом был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 22 декабря. Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях.

Ранее о решении выделить допсредства для реабилитации инвалидов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в текущем году ТСР в натуральной форме уже получили 170 тысяч жителей столицы, а компенсацию за их самостоятельное приобретение – 45 тысяч человек.

gxpnews