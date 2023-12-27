Bayer выиграла суд по делу о раке из-за Roundup после пяти неудач с аналогичными исками

Bayer выиграла суд по иску мужчины из Калифорнии, который утверждает, что у него развилась неходжкинская лимфома в результате применения гербицида Roundup. Ранее пять аналогичных исков завершились неудачей для немецкой компании, сообщает Reuters.

Вердикт вынесен на основании решения присяжных, которые поддержали сведения Bayer о том, что Roundup не вызывает рак. До недавней череды поражений, в результате которых компания получила штрафы на общую сумму более $2 млрд, Bayer выиграла девять судебных процессов подряд, то есть теперь уже 10 из последних 15 процессов о Roundup.

В следующем году будет рассмотрено еще несколько дел. Всего против компании были поданы десятки тысяч исков, в которых пользователи гербицида указывают на его канцерогенность. Напомним: Bayer приобрела Roundup в рамках покупки американской агрохимической компании Monsanto за $63 млрд в 2018 году.

В своих исках люди утверждают, что в течение многих лет использовали Roundup, не будучи предупреждены о том, что средство на основе глифосата повышает риск развития рака. Между тем в 2015 году Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения приняло решение классифицировать глифосат как вероятный канцероген. Это решение не поддерживает экспертный комитет Европейского химического агентства. Средство Roundup остается в продаже, в том числе на российском рынке.

gxpnews