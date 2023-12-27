AstraZeneca купит китайскую Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд

Британо-шведская AstraZeneca купит китайскую Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд в надежде удовлетворить свои амбиции в области клеточной терапии и усилить присутствие компании в Китае – втором по величине фармацевтическом рынке в мире.

По данным Reuters, AstraZeneca является одним из крупнейших поставщиков лекарств в этой стране: в 2022 году на Китай пришлось 13% от общего объема продаж компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года.

Слияние добавит несколько экспериментальных методов лечения в портфель AstraZeneca, а также предоставит доступ к платформе FastCar, которая призвана повышать приспособленность Т-клеток и потенциально способна усиливать эффективность лечения пациентов.

«Наметившееся приобретение Gracell усилит влияние AstraZeneca в области клеточной терапии», – говорится в заявлении вице-президента AstraZeneca по исследованиям и разработкам в области онкологии Сьюзан Гэлбрейт.

Для AstraZeneca это третья с начала года сделка с китайскими компаниями. В прошлом месяце было объявлено о слиянии с Eccogene, а в августе – о заключении контракта с CanSino Biologics.

gxpnews