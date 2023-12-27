В ФАС рассказали о снижении стоимости на 252 препарата из перечня ЖНВЛП

С начала 2023 года удалось снизить цены на 252 препарата в рамках 40 МНН, которые числятся в перечне жизненно необходимых и важнейших. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Это стало возможным благодаря проводимому службой экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах», — уточнили в сообщении. В частности, проводилась работа по приведению цен в соответствие с установленными в референтных странах.

Кроме того, снижению стоимости способствовал выход на рынок России новых дженериков. В ФАС уверены, что понижение цен на лекарства создаст равные условия их обращения и повысит доступность для потребителей.

Ранее в пресс-службе ФАС рассказали, что Арбитражный суд Москвы поддержал ее позицию о недопустимости указания конкретных производителей лекарств в закупке. Такие действия, пояснили в службе, являются прямым ограничением для участников закупки.

gxpnews