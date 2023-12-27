Novo Nordisk построит «мегафабрику» за $5,5 млрд в погоне за спросом на ЛП от ожирения

Спрос на препараты Ozempic и Wegovy (семаглутид) настолько высок, что самая дорогая компания Европы, акции которой котируются на бирже, — Novo Nordisk — планирует построить «мегафабрику» площадью 147,2 тысячи кв. м. В проект может быть вложено €2 млрд ($5,51 млрд), сообщают британские СМИ.

Фармгигант анонсировал создание производства в городе Клондолкин (Ирландия, пригород Дублина), что гарантирует до 1100 рабочих мест в регионе, сообщает Sunday Times, ссылаясь на документы, предоставленные вместе с заявкой на строительство. Ожидается, что завод будет готов к эксплуатации к 2026 году.

Если проект будет одобрен, то в пригороде Дублина появятся три производственных цеха по розливу и упаковке, складское здание, два цеха по сборке и упаковке, административное здание и лаборатория.

Напомним, маркетинговый успех Ozempic и Wegovy превратил Novo Nordisk в наиболее котируемую в Европе компанию, чья рыночная капитализация превышает внутреннюю экономику Дании. Тем не менее, спрос также стал испытанием для компании, в частности в области производственных мощностей — она с трудом справляется с этой задачей.

В надежде отвечать растущему спросу на свои препараты компания недавно заключила соглашение о приобретении научно-исследовательского и производственного комплекса компании Alkermes в Атлоне (Ирландия), а также запланировала вложить более $2,1 млрд в расширение производственной площадки во французском Шартре.

gxpnews