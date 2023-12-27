Эксперты отрасли сделали прогноз для российского фармрынка на 2024 год

Положительные показатели российского фармрынка в рублях на фоне отрицательного результата в упаковках и на фоне инфляции, которая достаточно велика и в реальности выше, чем официальные цифры, говорят о том, что рынок болеет. И особых перспектив не видно, отмечают эксперты РАФМ.

Эксперты Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) не увидели перспектив для реального роста отечественного фармрынка в следующем году и далее. В условиях, когда ушедшие зарубежные продукты заменяются другими, более дешевыми, для такого роста нет предпосылок. Это очень важный момент для оценки будущего рынка, подчеркнул сопредседатель направления здравоохранения компании Ipsos, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман в ходе закрытого онлайн-заседания РАФМ «Сам себе эксперт: Оцениваем. Прогнозируем. Визионируем», которое прошло 26 декабря, передает корреспондент «ФВ».

«Мы находимся почти в патовой ситуации, — сказал Фельдман. — Если раньше мы все-таки формулировали какие-то драйверы развития рынка, то сейчас об этом говорить очень тяжело. Лично я их совершенно не вижу».