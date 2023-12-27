«Р-Фарм» начал клинисследования олокизумаба при прогрессирующем легочном фиброзе

Компания «Р-Фарм» объявила о начале клинических исследований препарата олокизумаб при прогрессирующем легочном фиброзе. Испытания пройдут на базе более чем 20 медучреждений, общее количество участников — 116 человек.

Началось клиническое испытание олокизумаба у пациентов при прогрессирующем легочном фиброзе. О старте испытаний сообщили в пресс-службе «Р-Фарм».

Многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое рандомизированное исследование II/III фазы пройдет на базе более чем 20 медучреждений. В программу включены ведущие медцентры Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Кемерово, Челябинска, Ижевска и других городов. В их числе Сеченовский университет, НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.