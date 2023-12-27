СМИ сообщили о возможной продаже компании Stada Arzneimittel AG

Stada Arzneimittel AG может продать свою компанию или провести IPO в 2024 году. Сделка по продаже стала возможной благодаря отделению российского бизнеса от материнского предприятия.

Фармацевтический концерн Stada Arzneimittel AG может продать компанию или проведет первичное размещение своих акций на фондовой бирже (IPO) в следующем году. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на осведомленные источники.

В прошлом месяце «ФВ» сообщил о выделении российского бизнеса Stada в отдельную компанию «Нижфарм», которая будет вести свою деятельность самостоятельно и независимо от материнского предприятия. По утверждению источников Welt am Sonntag, производитель препаратов пошел на такой шаг, поскольку ведение деятельности на территории России было одним из препятствий на пути заключения сделки о продаже. По последним данным, российский рынок приносит Stada до 15% от общей выручки.

Разговоры о продаже концерна не стихают с лета этого года. В августе глава Stada Петер Гольдшмидт сообщил немецкому агентству Die Zeit, что руководство компании ведет «ознакомление с деталями сделки» и проводит предварительные переговоры. По информации Bloomberg, сумма продажи предприятия может составить до 10 млрд евро.

В 2017 году консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven при помощи совместного предприятия Nidda Healthcare Holding AG вошел в капитал Stada AG. Тогда Nidda приобрела 64% акций, в 2020 году она выкупила все акции Stada AG.

Фото: stada.ru

Владимир Заболотских

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