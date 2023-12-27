В Хабаровском крае фармацевтов обучат борьбе с контрафактными ЛП

В Хабаровском крае ищут способы борьбы с обращением некачественных, немаркированных и контрафактных лекарств. Одним из шагов является возобновление работы Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения – здесь фармацевтов будут обучать корректно вести учет препаратов. Об этом губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале.

«Наша задача – обеспечить максимальный охват: государственные и частные фарморганизации», – уточнил он, добавив, что в данный момент доля неугодных лекарств на рынке России составляет 8%.

Дегтярев считает, что государство не замечает важную проблему, которая в дальнейшем грозит серьезными последствиями. Это скопление в системе мониторинга движения лекарств неактуальной информации, а причина такого «зависания» кроется в невнимательности или неопытности фармацевтов.

По данным краевого правительства, той работы по борьбе с нелегальным рынком, которую проводит территориальный орган Росздравнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, недостаточно. Ведомство ежедневно изучает данные системы мониторинга движения лекарств, что позволяет отслеживать ценообразование, резерв, отсутствие в продаже товара с истекшим сроком годности. Но предотвратить попадание в базу неверной информации оно не может.

Ранее сообщалось, что в ходе рейда в рамках международной полицейской операции Интерпола «Пангея» в России изъяли нелегальную фармпродукцию на более чем 300 млн рублей. Кроме того, возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ.

gxpnews