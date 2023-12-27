FDA признало МРТ-сканеры Philips крайне опасными из-за риска взрыва

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало прекращения эксплуатации МРТ-сканеров Philips Panorama 1.0T HFO из-за угрозы взрыва. На данный момент производитель отозвал 150 аппаратов, используемых в разных медицинских учреждениях США, однако это не означает полного изъятия: компания проводит их модернизацию для возвращения к использованию.

FDA наделило МРТ-сканеры первоуровневым, самым серьезным классом опасности, что говорит о риске травм и смерти при применении. Взрывоопасность оборудования объясняется риском избыточного скопления гелия: во время работы аппарата значительное количество вещества накапливается и выводится за пределы здания через систему вентиляции, однако в случае засора давление может превысить расчетные пределы. Это способно привести к серьезным побочным эффектам при диагностике и взрыву.

Сама компания Philips сообщила, что это первый случай взрыва за 22 года использования аппарата (модели 781250 и 781350 МРТ Philips Panorama 1.0T HFO распространялись с 2001 по 2016 год).

Напомним: медтехника Philips не раз привлекала внимание американского регулятора. Ранее отзыву подвергались аппараты DreamStation двух поколений, использование которых грозило перегревом устройства либо попаданием токсичных частиц из-за разрушения полиуретановой пены в воздушные пути прибора.

Кроме того, летом 2023 года голландская компания отозвала порядка 60 тысяч своих аппаратов искусственной вентиляции легких Trilogy Evo, Garbin Evo и Aeris Evo из-за проблемы с датчиком воздушного потока, которая может привести к гипоксемии.

gxpnews