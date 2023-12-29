В 2023 году ФАС сэкономила 1 млрд рублей при закупках орфанных ЛС

ФАС помогла фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» дополнительно сэкономить порядка 1 млрд рублей при закупках орфанных лекарств в 2023 году, об этом передает ТАСС. В ведомстве напомнили, что в 2022 году в результате совместной деятельности службы и фонда экономия при закупке этих не зарегистрированных в России препаратов уже составила не менее 10 млрд рублей.

«В начале 2023 года ФАС провела повторный экономический анализ цен на указанные лекарства. По итогам этого анализа служба приняла участие в переговорах „Круга добра” с фармпроизводителями о дополнительном снижении цен поставок на эти препараты при закупках в 2023 году, – говорится в сообщении. – ФАС помогла фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями „Круг добра” дополнительно сэкономить порядка 1 млрд рублей при закупках орфанных лекарств в 2023 году».

В результате за два года стоимость таких лекарств для лечения детей с редкими заболеваниями снизилась практически на 11 млрд рублей. Кроме того, в службе отметили, что в настоящее время проводится аналогичный анализ цен на указанные препараты.

«Если служба выявит в иностранных государствах снижение их стоимости, то предложит фонду провести совместные переговоры с фармпроизводителями с целью снижения цен на эти лекарства», – подчеркнули в ведомстве.

gxpnews