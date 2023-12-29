Путин поможет с закупкой лекарств от болезни Дюшенна через «Круг добра»

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь с закупкой нового препарата от мышечной дистрофии Дюшенна через фонд «Круг добра», поддерживающий детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Вопрос возник во время беседы Путина с 11-летним Никитой Мирошниченко, страдающим этим заболеванием, и его матерью, которая сообщила, что за рубежом появилось лекарство «Элевидис», которое используют для лечения мышечной дистрофии. Она попросила президента дать поручение «Кругу добра», чтобы фонд «взял на рассмотрение этот препарат и, если это возможно, одобрил его». Путин согласился помочь с этим. «Хорошо. Тем людям, которые вас сопровождают, напишите это, пожалуйста, хорошо? А они передадут», – отреагировал он.

Мышечная дистрофия Дюшенна – Беккера – наследственное нервно-мышечное заболевание, вызываемое мутациями в гене DMD, которое характеризуется медленно прогрессирующей мышечной слабостью и атрофией скелетных мышц. Вызвано мутациями в гене дистрофина, кодирующего белок дистрофин.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос о нехватке вакцин против инфекционных заболеваний – кори, паротита, краснухи. Ситуация вызвана техническим сбоем, подчеркнул он и пообещал, что в ближайшее время она будет разрешена.

gxpnews