РБК: в России заблокируют продажи просроченных и украденных ЛС

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки, пишет РБК.

В аппарате Григоренко РБК подтвердили, что целью нормативного акта является дополнительная защита прав потребителей. Проект постановления должны разработать до 12 февраля 2024 года, сейчас он прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти.

Как пояснил РБК заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, изменения в законодательстве позволят исключить техническую возможность продажи украденных из медицинских учреждений лекарств.

В пресс-службе Минздрава изданию отметили, что в рамках действующего законодательства реализация фальсифицированных, контрафактных, а также недоброкачественных лекарств и так запрещена. Тем не менее ведомство и Росздравнадзор готовы принять участие в обсуждении механизма запрета продажи лекарств на основании информации, содержащейся в системе мониторинга.

Случаи продажи просроченных лекарств встречаются, и, несмотря на то что их мало, каждый несет «потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», объясняет Юсупов. Предполагается, что после изменений в законодательстве такие товары будет невозможно пробить на кассе, пояснил он. «Нововведение не потребует дополнительных затрат, нужно будет только обновить программное обеспечение», – уточнил Юсупов.